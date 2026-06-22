"Batman nunca llega": la dolorosa confesión de Rey Grupero sobre su niñez

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El cantante y creador de contenido Rey Grupero confesó ante los medios el abuso que vivió cuando era niño, la tardía comprensión del hecho y la ausencia del héroe que imaginaba. Aseguró que no buscará justicia legal, pero ahora se esfuerza por ser el “Batman” de su hijo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 09:25 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 08:37 AM.