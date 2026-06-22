Rod Stewart casi se desvanece en pleno concierto y termina cantando con oxígeno

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El cantante británico de 81 años mostró signos de malestar durante su show en el Utah First Credit Union Amphitheatre, utilizó una bombona de oxígeno y terminó el espectáculo sentado, en medio de una serie de problemas respiratorios que ya le habían obligado a cancelar varios conciertos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 08:20 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 08:14 AM.