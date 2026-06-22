Rod Stewart casi se desvanece en pleno concierto y termina cantando con oxígeno

El viernes 20 de junio de 2026, Rod Stewart, de 81 años, casi se desmaya mientras ofrecía su concierto de despedida "One Last Time" en el Utah First Credit Union Amphitheatre, en West Valley City, Utah. Tras notar un evidente malestar, el artista se apoyó en instrumentos y barreras del escenario antes de que el equipo de producción le entregara una bombona de oxígeno, la cual inhaló varias veces para estabilizarse.
Con la voz recuperada pero aún débil, Stewart se dirigió al público y, entre risas, declaró: "El show debe continuar. Casi me desmayo ahí. ¿Les importaría si me siento para esta canción?". El cantante completó el resto del programa sentado en una silla, mientras la audiencia aplaudía su esfuerzo.
La altitud de West Valley City, situada a 1,310 metros sobre el nivel del mar, pudo haber influido en el episodio, aunque no se ha confirmado oficialmente. El incidente se produce tras una semana de problemas de salud: el 12 de junio el artista canceló un concierto en San Diego por una infección respiratoria aguda que derivó en laringitis, y en mayo había suspendido dos presentaciones en Las Vegas por reposo vocal.
A pesar de las cancelaciones, Stewart descartó el retiro definitivo. En 2024 anunció que su gira "One Last Time" marcaría el fin de las giras mundiales a gran escala, pero no el cese de sus presentaciones en vivo. El cantante ha resaltado su rutina física, que incluye entrenamiento en gimnasio y piscina cubierta, y asegura que sigue en buena forma para cumplir con su agenda.
La gira continúa con fechas en Estados Unidos durante julio y agosto, y la última presentación está programada para el 15 de agosto en St. Louis. Los organizadores y el equipo médico del artista siguen monitoreando su estado de salud para evitar nuevos contratiempos.