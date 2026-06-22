"Pelé quería ser mi novio": la inesperada confesión de Yuri que sacude las redes

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En medio del Mundial 2026, la cantante Yuri contó que el legendario futbolista Pelé intentó iniciar una relación con ella, pero ella lo declinó. La confesión desató reacciones en redes y recordó otros romances de la artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/06/2026 08:50 AM.
En Espectáculos y editada el 22/06/2026 08:16 AM.