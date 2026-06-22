"Pelé quería ser mi novio": la inesperada confesión de Yuri que sacude las redes

Durante la cobertura del Mundial 2026, la cantante y actriz mexicana Yuri sorprendió a sus seguidores al revelar que el ícono del fútbol brasileño, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, le había confesado su amor. Según la intérprete de "Detrás de mi ventana", Pelé le "echaba el perro" cuando ella se encontraba en Brasil, pero ella decidió no corresponderle, argumentando la distancia y la falta de química.
"Uno que quería ser mi novio y yo no quise fue Pelé. Cuando me fui a Brasil, me echaba el perro. Dije ‘no’, está muy lejos, futbolista, amoroso, tipazo, superasí, te trataba superbién, pero no empatamos. No pudimos", declaró Yuri en una entrevista reciente.
La revelación generó un amplio revuelo en redes sociales, donde los usuarios compararon la anécdota con otras confesiones de celebridades, como la historia de Martha Higareda y Yordi Rosado. Comentarios como "Te lo juro, Yordi, que así pasó" o "Sabía ser amable el rey Pelé" se difundieron rápidamente.
Pelé, fallecido el 29 de diciembre de 2022 tras una larga lucha contra el cáncer de colon, es recordado como el único futbolista en ganar tres Copas del Mundo y como una figura emblemática del deporte mundial.
Yuri, quien ha sido vinculada románticamente con figuras como Chayanne, Luis Miguel y Ricky Martin, está actualmente casada con Rodrigo Espinoza y es madre de Camila. Su vida sentimental ha sido objeto de constante atención mediática, y esta nueva confesión añade otro capítulo a su extensa trayectoria pública.
La cantante también ha enfrentado controversias recientes, como la acusación de haber sido "funada" por comentar sobre Ángela Aguilar, y ha hablado abiertamente sobre su lucha contra una enfermedad que la ha obligado a replantearse su salud y su carrera.