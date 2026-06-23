“Estoy perfecto”: Coco Levy responde a versiones que lo daban grave de salud

La salud de Coco Levy volvió a ser tema de discusión en redes sociales después de que se difundiera un audio del actor Ariel López Padilla, quien aseguraba que su excuñado estaba "muy grave" y que su cerebro "no oxigenaba". El material, inicialmente sospechado de ser generado por inteligencia artificial, fue confirmado como auténtico por el propio López Padilla.
En una entrevista concedida al programa De primera mano, el hijo de la fallecida Talina Fernández desmintió las acusaciones. "No estuve muy enfermo, no tengo una condición diferente. Cualquiera que quiera confirmar algo de mí, me puede llamar. Estoy perfecto", declaró Levy, añadiendo que no le presta atención a las palabras de López Padilla, a quien describió como una persona sin importancia en su vida.
El audio surgió en medio de una larga disputa entre ambos, originada tras la muerte de Mariana Levy en 2005 y los desacuerdos sobre la herencia familiar. López Padilla, exesposo de Mariana y padre de María Levy, había mencionado que la sangre de Coco "echa engrudo" y que el productor estaba "yendo".
Los internautas criticaron fuertemente a López Padilla por difundir información que consideraron una tentativa de "casi matarlo". Por su parte, la pareja actual de Coco, Sussan Taunton, había señalado previamente que el productor llevaba tiempo luchando contra una afección no especificada, lo que alimentó la incertidumbre.
Hasta el momento, Ariel López Padilla no ha emitido pronunciamiento adicional. Coco Levy mantiene su postura de que su estado de salud es estable y está dispuesto a aclararlo públicamente si se lo solicitan.