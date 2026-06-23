“Estoy perfecto”: Coco Levy responde a versiones que lo daban grave de salud

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El productor Coco Levy negó estar gravemente enfermo tras la filtración de un audio de Ariel López Padilla que aseguraba que su cerebro no oxigenaba. Levy afirmó estar bien de salud y ofreció confirmar su estado a quien lo solicite.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 08:50 AM.