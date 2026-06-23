De ARMY a tribunal: condenan por acoso a fan de Jungkook tras 22 visitas a su casa

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Una seguidora del ARMY, de origen brasileño, fue sentenciada en Seúl a un año de prisión suspendida por acosar al cantante Jungkook, quien recibió más de 130 timbres en un solo día y múltiples intentos de allanamiento de morada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 05:05 PM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 04:35 PM.