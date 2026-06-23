“Morir o rehabilitarme”: Frankie Grande y su lucha de nueve años contra la adicción

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El hermano de Ariana Grande, Frankie Grande, conmemora nueve años sin consumo de alcohol y drogas. En sus memorias “Supergay!” narra su descenso al abismo de la adicción, el papel del atentado de Manchester y la decisión de ingresar a rehabilitación en 2017, así como el proceso constante de recuperación apoyado por su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 06:02 PM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 04:10 PM.