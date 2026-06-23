Ovación total para Gloria Trevi: hijos, Rivera y mariachi brillan en concierto histórico

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La cantante regiomontana volvió a demostrar por qué es la consentida del público mexicano al protagonizar su 51ª función en el Auditorio Nacional dentro del ‘Celebration Tour’. Con más de dos horas de espectáculo, invitados especiales y una producción de alto nivel, el concierto reafirmó su lugar privilegiado en la escena musical de México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 02:03 PM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 03:34 PM.