Ovación total para Gloria Trevi: hijos, Rivera y mariachi brillan en concierto histórico

Gloria Trevi, una de las voces más influyentes de la música en español, marcó un hito al presentarse por 51ª vez en el Auditorio Nacional, el emblemático coloso de Reforma, como parte de su exitoso “Celebration Tour”. La velada, que superó las dos horas, reunió a más de 10 mil espectadores que corearon cada uno de sus éxitos, confirmando la extraordinaria conexión que la artista mantiene con el público mexicano.
El espectáculo contó con una producción de gran escala: coreografías elaboradas, efectos visuales de última generación y múltiples cambios de vestuario que combinaron elegancia, glamour y sensualidad. Entre los momentos más emotivos, la aparición de Jacqie Rivera para interpretar “Abrazo”, canción dedicada a la memoria de Jenni Rivera, provocó lágrimas y una ovación del público. Posteriormente, Chiquis Rivera y Jenika se sumaron al escenario, reforzando el vínculo de solidaridad entre artistas.
En una inesperada colaboración, Omar Chaparro acompañó a Trevi en el clásico “Volver, Volver”, acompañado por un mariachi que generó gran entusiasmo entre los asistentes. La noche también se tornó familiar cuando los hijos de la cantante, Ángel Gabriel y Miguel Armando, subieron al escenario para interpretar “Intensamente”, provocando una reacción de júbilo y el grito colectivo de “¡Suegra, suegra!”.
El apoyo a la Selección Mexicana se manifestó cuando la artista portó el jersey oficial del “Tri”, generando una ola de euforia que culminó con su descenso del escenario bajo el aplauso del público. Entre los asistentes se encontraban figuras del espectáculo como Alex Bisgono, Lambda García y Ana Brenda, testigos de una noche que reafirmó la posición de Gloria Trevi como fuerza imparable dentro de la música latina.
Con este concierto, la cantante no solo celebra su longevidad artística, sino que también consolida su legado como una de las artistas más queridas y queridas de México, capaz de atraer a varias generaciones y de transformar cada presentación en un evento histórico.