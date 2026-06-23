Grupo Firme se viste de luto: muere la madre de Abraham Luna

El martes 23 de junio, Grupo Firme se vistió de luto tras la trágica noticia de la muerte de la madre de Abraham Luna, Adela Luna, quien falleció después de una prolongada batalla contra el cáncer. El propio Luna, a través de su cuenta oficial de Instagram (@abluna_firme), compartió un emotivo mensaje donde describió a su madre como "mi guerrera" y lamentó la pérdida que le arrebata el cáncer.
En los comentarios de la publicación, el compañero de grupo Eduin Caz respondió con una frase que ha resonado entre los fans: "Vuela alto, madre mía. Esta por demás decirle que asquito estoy como su hermano mi sangre". El mensaje, aunque con errores tipográficos, refleja la profunda cercanía y el dolor compartido dentro del colectivo.
Esta pérdida se suma al duelo que Abraham Luna ya vivía desde el 30 de mayo de 2026, cuando la agencia TJ Comunica informó la muerte de su padre, miembro de la familia Lagunas. En aquel momento, Luna también dedicó un mensaje a sus seguidores y recibió el apoyo de la comunidad musical.
La esposa de Abraham, Daniela, confirmó que la madre de Luna descansa ahora junto al "amor de su vida", refiriéndose al padre fallecido en mayo. Diversas figuras del regional mexicano y seguidores del grupo han expresado sus condolencias a través de redes sociales, resaltando la trayectoria de Luna como segunda voz de Grupo Firme y su papel fundamental en el éxito del grupo.
Grupo Firme, liderado por figuras como Eduin Caz y Abraham Luna, ha revolucionado la música regional mexicana, conquistando escenarios internacionales. Sin embargo, la tragedia personal que atraviesa Luna ha puesto en pausa momentáneamente la celebración de sus logros, mientras la agrupación y sus seguidores se unen en un abrazo solidario.