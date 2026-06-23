Grupo Firme se viste de luto: muere la madre de Abraham Luna

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El cantante Abraham Luna anunció la muerte de su madre, Adela Luna, tras una larga lucha contra el cáncer. El integrante Eduin Caz expresó su dolor en un mensaje que ha conmovido a los seguidores del grupo. Este suceso se suma al duelo que ya vivía Luna por la pérdida de su padre en mayo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 10:19 AM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 10:28 AM.