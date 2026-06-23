Revelan que el hijo de Liam Payne recibirá una herencia de 29 millones de dólares

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Documentos judiciales revelan que Bear, el hijo de 9 años de Liam Payne, heredará una fortuna de 29,007,998 dólares, la mayor parte en un fideicomiso que podrá usar al cumplir 18 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 08:35 AM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 08:48 AM.