Tras su separación de Sofía Vergara, Joe Manganiello revela siete años de enfermedades autoinmunes

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El actor y exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, confiesa en su próximo libro *Bloodlines* (octubre 2026) haber padecido siete años de graves trastornos autoinmunes que lo llevaron a una amputación vital y a una profunda transformación espiritual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 05:41 PM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 03:59 PM.