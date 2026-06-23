Tras su separación de Sofía Vergara, Joe Manganiello revela siete años de enfermedades autoinmunes

El actor Joe Manganiello, conocido por *True Blood* y *Magic Mike*, anunció que su salud se vio amenazada durante siete años por una serie de enfermedades autoinmunes que afectaron la piel, la tiroides, los ojos, los pulmones y el sistema digestivo. La gravedad de los síntomas provocó dolor crónico, crisis médicas recurrentes y, finalmente, la amputación de un órgano que, según él, fue indispensable para su supervivencia.
En el adelanto de su libro de memorias Bloodlines, que saldrá a la venta en octubre de 2026 bajo el sello Avid Reader Press de Simon & Schuster, Manganiello relata cómo la medicina tradicional no logró identificar la causa de sus padecimientos, lo que lo sumió en una profunda crisis existencial. Ante la falta de respuestas, el actor recurrió a prácticas espirituales: trabajó con chamanes, participó en rituales paganos, estudió mitologías antiguas y profundizó en su árbol genealógico.
Esta búsqueda le permitió “renacer” espiritualmente, según sus propias palabras, y reinterpretar el sufrimiento como una aventura transformadora. “Fue el periodo más brutalmente difícil de mi vida, uno que no le desearía ni a mi peor enemigo, pero también fue mi mayor aventura”, declaró en entrevista con People.
El proceso de investigación genealógica también ocupa un lugar central en la obra. Manganiello descubrió la historia de sus antepasados, incluidos familiares que sobrevivieron al genocidio armenio y generaciones marcadas por desplazamientos, violencia y enfermedades crónicas. Estas revelaciones, que inicialmente exploró en el programa *Finding Your Roots*, ahora forman parte del relato que busca dar sentido a la adversidad y a la identidad familiar.
Además de la enfermedad y la espiritualidad, el libro aborda temas como la herencia familiar, la masculinidad, la fe y la manera en que las personas construyen significado frente a la adversidad. *Bloodlines* promete ser una crónica íntima de un capítulo complejo en la vida del actor, ofreciendo al público una visión inédita de su lucha y su renacimiento.