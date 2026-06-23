“Las giras agotan”: Keith Richards propone un nuevo modelo para Rolling Stones

...

A sus 82 años, el guitarrista de los Rolling Stones cuestiona la viabilidad de las giras tradicionales y sugiere conciertos residenciales en ciudades como Londres o Nueva York, mientras la banda prepara su próximo álbum “Foreign Tongues”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 11:55 AM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 12:37 PM.