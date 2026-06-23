“Me vale”: Luisa Fernanda ex garibaldi enfrenta ataques sobre su físico en redes sociales

La actriz y presentadora Luisa Fernanda, conocida por su paso por el grupo Garibaldi en los años noventa, respondió de forma tajante a los constantes ataques a su físico que circulan en redes sociales. En una entrevista reciente, la conductora de 55 años declaró que los comentarios sobre su cuerpo “le vale” y que los críticos deberían enfocarse en el talento y la experiencia, no en la apariencia.
Luisa Fernanda explicó que, tras varios años trabajando en Estados Unidos, aprendió que la edad y el aspecto físico no son criterios para evaluar la capacidad profesional. “No hay límite de edad; puedes estar al aire a los 90 años. Cada quien es como es y, ojalá algún día la gente aprenda a aceptarlo y abrazarlo”, afirmó.
Ante la pregunta de si los insultos le han dolido, la ex‑Garibaldi respondió con contundencia: “¡Me vale! Pónganlo en grande, tal cual”. Añadió que ha bloqueado a usuarios que cruzan la línea del respeto, pues considera que el debate no justifica los insultos ni la humillación.
El mensaje que dirige a sus seguidores es claro: “Que nunca nadie les diga algo sobre su físico. Si tú estás seguro de lo que eres, sal y hazlo”. Luisa Fernanda se muestra satisfecha con su imagen actual, declara que disfruta comer y que no recurre a tratamientos estéticos como el bótox, aunque reconoce estar a favor de ellos si lo desea.
En otro tema, la conductora recordó la polémica generada en el programa Chismorreo al referirse a la educación de algunos fans de BTS, y comentó sobre la imposibilidad de crear un fideicomiso para el hijo del fallecido Xavier Ortiz, excompañero de Garibaldi, por decisión familiar.
Luisa Fernanda concluyó invitando a la audiencia a enfocarse en el talento y la autenticidad, y a dejar de lado los prejuicios sobre el cuerpo, especialmente en una industria que históricamente ha impuesto estándares de belleza imposibles.