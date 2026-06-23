“Me vale”: Luisa Fernanda ex garibaldi enfrenta ataques sobre su físico en redes sociales

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La conductora y exintegrante de Garibaldi, Luisa Fernanda, rechaza los comentarios sobre su apariencia, afirma que “le vale” y llama a la aceptación del cuerpo sin importar la edad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 11:25 AM.