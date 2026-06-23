“Yo también soy papá”: Marjorie de Sousa provoca debate en redes

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La actriz Marjorie de Sousa celebró el Día del Padre reconociendo su doble rol de madre y padre, mientras la ausencia de Julián Gil vuelve a ser tema de conversación. En declaraciones, la artista resaltó los retos de la crianza en solitario y reiteró su compromiso con el bienestar de su hijo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 11:48 AM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 01:11 PM.