“Yo también soy papá”: Marjorie de Sousa provoca debate en redes

En el Día del Padre, la actriz mexicana Marjorie de Sousa tomó la iniciativa de felicitarse a sí misma, subrayando la complejidad de ejercer simultáneamente los papeles de madre y padre para su hijo Matías. La declaración, realizada en una entrevista reciente, se centró en la exigencia emocional y física que implica la crianza en solitario, sin hacer referencia a polémicas externas.
De Sousa explicó que la maternidad, lejos de ser únicamente momentos de ternura, conlleva una carga constante de decisiones, responsabilidades y organización diaria. "Es un gran reto ser mamá y papá a la vez", afirmó, generando eco entre sus seguidores que reconocen la dificultad de asumir ambas funciones sin descanso.
La actriz también destacó que, a pesar de los obstáculos, la experiencia ha fortalecido su carácter y le ha permitido desarrollar nuevas estrategias para afrontar la vida cotidiana con determinación. Su prioridad, según la propia actriz, sigue siendo el bienestar, la estabilidad y el amor que brinda a su hijo.
El contexto de sus declaraciones se inscribe en la larga disputa legal y mediática con el actor Julián Gil, padre de Matías. Desde 2017, tras una breve relación sentimental, ambos protagonizan un conflicto por la custodia y la convivencia del menor, con acusaciones cruzadas y resoluciones judiciales que limitan la participación de Gil en la vida de su hijo.
Julián Gil ha denunciado en redes sociales y entrevistas que las restricciones impuestas por la justicia mexicana le impiden mantener una relación regular con Matías, mientras Marjorie de Sousa sostiene que sus acciones buscan proteger al menor y responden a procedimientos legales vigentes. Cada fecha relevante, como el Día del Padre, reaviva el debate y polariza a los seguidores de ambos artistas.
En conclusión, la celebración de Marjorie de Sousa no solo refleja su reconocimiento personal, sino que también reabre la conversación sobre los retos de la crianza monoparental y la compleja dinámica familiar que se mantiene en el ojo público.