Michelle Salas responde con emojis a los rumores sobre la salud de Luis Miguel

En los últimos días, medios españoles han difundido versiones sobre una presunta hospitalización de Luis Miguel en Nueva York, alegando que el artista habría sido sometido a un procedimiento médico. Hasta la fecha, ni el cantante ni su equipo han emitido un comunicado que confirme o desmienta dichos rumores.
Ante la creciente preocupación de los fanáticos, la cuenta de Instagram de Michelle Salas recibió cientos de preguntas sobre el estado de salud de su padre. En una publicación donde la influencer modela un vestido tejido y sostiene una copa, una seguidora comentó preguntando por la situación del cantante.
La respuesta de Michelle consistió únicamente en una serie de emojis, entre ellos un corazón rosa y el gesto de manos formando un corazón. Aunque la reacción fue breve, muchos internautas la interpretaron como un respaldo implícito al mensaje original sin proporcionar información adicional.
La ausencia de una declaración oficial por parte de Luis Miguel o su representación mantiene el tema en el terreno de la especulación. Los seguidores continúan atentos a cualquier novedad que pueda confirmar el estado de salud del ‘Sol de México’, mientras la interacción de su hija sigue generando debate en redes sociales.