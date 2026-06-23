Michelle Salas responde con emojis a los rumores sobre la salud de Luis Miguel

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Ante la proliferación de informes no confirmados sobre una supuesta hospitalización del cantante, la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, reaccionó en Instagram únicamente con emojis. La influencer no ofreció declaraciones oficiales, lo que alimentó nuevas especulaciones entre sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 06:34 PM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 04:25 PM.