¿OVNIs en la Antártida? El inquietante documental de Oliver Tree vuelve a ser viral

La noticia del fallecimiento de Oliver Tree, el excéntrico cantautor estadounidense, ha reactivado el interés por uno de sus proyectos más enigmáticos: el documental que filmó durante una estancia de más de un año en la Antártida.
En los últimos días, usuarios de plataformas como TikTok, Twitter e Instagram compartieron fragmentos de material audiovisual que supuestamente provienen del proyecto antártico. Los videos muestran al artista realizando actividades cotidianas en el continente helado, mientras compone nuevas canciones con una laptop y equipo de grabación básico, lejos de los estudios tradicionales.
El contenido también incluye imágenes de estructuras cilíndricas y circulares emergiendo y sumergiéndose en las aguas del océano antártico, lo que ha alimentado teorías sobre avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis). Hasta el momento, ni el equipo de producción ni la agencia de relaciones públicas For All Media Inquiries han confirmado la veracidad de dichos avistamientos.
En una entrevista concedida a Indie Rocks!, Tree describió la experiencia como “uno de los proyectos más significativos de su carrera”, resaltando el impacto personal y creativo que tuvo la soledad del Polo Sur. Según el cantante, la travesía coincidió con la fase de mayor independencia creativa, durante la cual trabajó en su álbum Love You Madly, Hate You Badly y en la concienciación sobre el cambio climático.
El comunicado oficial de la agencia de prensa del artista había anunciado previamente que el documental buscaba retratar la vida en la Antártida y generar conciencia sobre los efectos del calentamiento global en la región. Asimismo, se adelantó que el proyecto serviría como base para futuros trabajos audiovisuales vinculados a una nueva producción discográfica.
El repunte de la viralidad del material coincide con la reciente confirmación de la muerte de Oliver Tree, lo que ha llevado a sus seguidores a revivir y compartir su legado artístico, mientras la comunidad digital debate la posible presencia de fenómenos inexplicables en el video filtrado.