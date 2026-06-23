¿OVNIs en la Antártida? El inquietante documental de Oliver Tree vuelve a ser viral

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Tras confirmarse la muerte del cantante, videos filtrados del documental que grabó en la Antártida se viralizan en redes, generando especulaciones sobre avistamientos de ovnis y reavivando el interés por su proyecto artístico y ambiental.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 11:51 AM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 01:37 PM.