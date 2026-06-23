Oprah revela el secreto que ocultó 17 años para proteger a Whitney Houston

Durante la entrega del LionHeart Award en Cannes Lions 2026, Oprah Winfrey rompió el silencio sobre un episodio que había permanecido bajo el radar durante casi dos décadas. La icónica presentadora recordó que, en septiembre de 2009, Whitney Houston, entonces promocionando su último álbum I Look to You, sufrió una caída del escenario de The Oprah Winfrey Show. Consciente de la fragilidad de la cantante, Oprah pidió al público presente que no tomara ni publicara fotografías del accidente, argumentando que la exposición mediática podría destruir la vida de Houston.
El pedido fue respetado y el incidente quedó oculto durante 17 años, hasta que la propia Winfrey lo reveló en su discurso sobre la responsabilidad de los medios y la influencia pública. "Si esa historia salía a la luz, ella quedaría destruida", afirmó la presentadora, subrayando que hoy en día sería imposible contener una noticia de esa magnitud.
Oprah también recordó su primera entrevista con Whitney en 1999, cuando, antes de iniciar la grabación, se retiró del set para conversar a solas con la cantante y crear un clima de confianza. Esa conversación dio pie a una de las entrevistas más sinceras y emotivas de la carrera de la presentadora.
En contraste, la visita de 2009 mostró una Whitney que había recaído en el consumo de drogas. La cantante interpretó la balada "I Didn’t Know My Own Strength" escrita por Diane Warren, pero, según Oprah, "ya no estaba limpia" y la caída del escenario fue una señal de su deterioro.
El relato de Oprah se inserta en una intervención más amplia sobre el propósito y la ética de quienes poseen una plataforma pública. "Nuestro trabajo no es solo ganar dinero o crear influencia; es ser el mejor ser humano que podamos ser", concluyó la ganadora del LionHeart Award.