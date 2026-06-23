Oprah revela el secreto que ocultó 17 años para proteger a Whitney Houston

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En la ceremonia de Cannes Lions 2026, Oprah Winfrey confesó que Whitney Houston se cayó del escenario de su programa en 2009 y que, para protegerla, pidió al público que no difundiera fotografías del incidente, una petición que fue acatada y mantuvo el hecho oculto hasta hoy.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 02:03 PM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 02:43 PM.