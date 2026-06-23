FIFA le cierra la puerta al Pato Merlín: no podrá entrar al México-Chequia

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A pesar del entusiasmo generado por la entrega de boletos a la familia del famoso pato Merlín, el Código de Conducta de Estadio de la FIFA prohíbe la presencia de animales en los recintos del Mundial, salvo los de servicio. Por ello, el ave quedará fuera del Estadio Ciudad de México durante el duelo México‑Chequia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 05:25 PM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 03:53 PM.