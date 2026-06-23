Pato Merlín estrena calcetines tras perder sus zapatitos en plena gira nacional

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Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la familia del Pato Merlín reveló que le sustrajeron sus zapatitos y que, para evitar lesiones, le colocaron calcetines. El episodio destaca los retos que la fama conlleva y la solidaridad de la familia que cuida al ave símbolo de esperanza en el Mundial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 11:48 AM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 12:13 PM.