Quentin Tarantino regresa a la actuación con una película junto a Kylie Minogue

Quentin Tarantino, reconocido por su labor como director de clásicos como Pulp Fiction y Kill Bill, vuelve a la gran pantalla como actor en la producción “Tangled Up in Blue”. La película, dirigida por el galés Jamie Adams, reúne a un elenco internacional que incluye a la cantante y actriz Kylie Minogue, Jason Isaacs, Allison Williams, Sofia Boutella y el rapero‑actor RZA.
Las primeras imágenes del rodaje surgieron este fin de semana en la localidad costera de Porthcawl, donde Tarantino y Minogue fueron avistados filmando escenas dentro de la iglesia Newton Church y en el hotel Saltwater Inn. Según reportes locales, ambas tomas forman parte de una secuencia que combina un funeral con un encuentro posterior, añadiendo un tono melancólico al argumento, del cual se han revelado pocos detalles.
El proyecto también cuenta con la participación de actores galeses como Karen Paullada, Julian Lewis Jones, Craig Russell y Siwan Morris. Paullada compartió en sus redes sociales imágenes del set y comentó su entusiasmo por trabajar junto a Tarantino y Minogue bajo la dirección de Adams.
Esta colaboración marca la segunda vez que Tarantino y Adams comparten créditos. Anteriormente, el director estadounidense interpretó a un benefactor adinerado en Only What We Carry, película rodada en Deauville, Francia, y estrenada en el Festival de Tribeca. Adams explicó que la invitación a Tarantino surgió tras enviarle personalmente una propuesta y una carta de confianza, lo que culminó en una videollamada que selló su participación.
“Le envié el resumen de la historia y una carta. Fui muy sincero al expresar mi confianza en él como actor. La improvisación, tal como yo la utilizo, consiste en estar presente y reaccionar de forma natural. Es uno de los mejores narradores de historias conversacionales”, declaró Adams.
Por el momento, la productora no ha anunciado una fecha oficial de estreno ni ha revelado la trama completa de “Tangled Up in Blue”. El rodaje continúa en diversas locaciones de Gales, consolidando una asociación profesional que parece haber encontrado nuevo impulso entre ambos cineastas.