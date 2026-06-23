Quentin Tarantino regresa a la actuación con una película junto a Kylie Minogue

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El aclamado director estadounidense vuelve a interpretar un papel en la nueva película galés‑británica “Tangled Up in Blue”, dirigida por Jamie Adams. El elenco incluye a la cantante Kylie Minogue, Jason Isaacs, Allison Williams, Sofia Boutella y RZA, y el rodaje se lleva a cabo en Porthcawl, Gales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 08:59 AM.