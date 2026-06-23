Pato Merlín va por su marca: buscan proteger al fenómeno viral del Mundial

La familia del pato Merlín, personaje que se volvió viral durante los festejos del Mundial 2026 en México, anunció el 22 de junio de 2026 que ha iniciado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el trámite para registrar su nombre e imagen como marca comercial.
El objetivo es impedir que terceros utilicen la fama del personaje con fines comerciales sin autorización y, en su caso, controlar futuras colaboraciones. El registro, de concederse, tendrá una vigencia de diez años y podrá renovarse por periodos iguales, pero solo para las clases de productos o servicios que la familia haya especificado en la solicitud.
El proceso de registro implica una revisión exhaustiva por parte del IMPI: se verifica que el signo sea registrable, que no exista una marca idéntica o similar y que cumpla con los requisitos de distintividad establecidos por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esta evaluación puede tardar varios meses, por lo que aún no se puede afirmar que Merlín cuente con un título definitivo.
En contraste con la protección de derechos de autor, que corresponde a obras creativas como ilustraciones o videos, el registro que se persigue es el de una marca o aviso comercial, destinado a identificar productos o servicios en el mercado.
Karla Ivette Gómez, dueña de Merlín, señaló que la iniciativa surge después de que el personaje apareciera con una playera de la Selección Mexicana y se difundiera ampliamente en redes sociales, medios y espacios públicos. La notoriedad del pato ha generado acercamientos de diversas empresas interesadas en licenciar su imagen.
Sin embargo, la familia ha dejado claro que solo considerará una excepción para colaborar con Corporativo Pascual, una firma mexicana, con el fin de mantener el control directo sobre cualquier uso comercial del personaje.
De aprobarse el registro, la familia podrá autorizar licencias, negociar colaboraciones y emprender acciones legales contra la venta de mercancía no autorizada o el uso indebido de la imagen de Merlín dentro del territorio nacional.