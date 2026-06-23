Pato Merlín va por su marca: buscan proteger al fenómeno viral del Mundial

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Tras la viralidad del pato Merlín durante el Mundial 2026, su familia presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la solicitud de registro de nombre e imagen. El trámite aún está en revisión y, de aprobarse, la protección será de diez años. La familia ha indicado que solo considerará una colaboración comercial con la firma mexicana Corporativo Pascual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 08:39 AM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 08:54 AM.