Del fútbol a Hollywood: Romeo Beckham protagonizará su primera película

Romeo Beckham, de 22 años, hará su debut como actor en la película Forty Love, una historia romántica con temática LGBTQ+ ambientada en el circuito profesional de tenis. La productora Studiocanal reveló las primeras imágenes del filme, que también marca la primera incursión en la dirección del reconocido fotógrafo de moda Pierre‑Ange Carlotti.
En la cinta, el joven Beckham interpreta a un rival del protagonista, Sacha Gallo (interpretado por Paul Kircher), un tenista que entrena con su padre para disputar un trofeo en París. La aparición del personaje de Beckham desencadena una crisis emocional que trasciende la competencia deportiva: “Por primera vez, se enfrenta a un rival de una naturaleza completamente distinta: el amor”, indica la sinopsis oficial.
“Forty Love” es una coproducción entre Chi‑Fou‑Mi Productions (Mediawan), Studiocanal y Manna Studios, bajo la producción ejecutiva de Hugo Sélignac y Paco de Bary. Sélignac, con cinco estrenos en Cannes, describió el proyecto como “una fábula romántica, sensual y profundamente emotiva, y una historia de iniciación”.
El vínculo con Carlotti, también fotógrafo de moda, se presenta como una continuidad natural de su trayectoria. “Hay una ternura, una melancolía y una fortaleza poco comunes en sus imágenes; su paso a la dirección me pareció un paso natural”, comentó Sélignac.
Con “Forty Love”, Romeo Beckham se adentra en una nueva faceta artística, mientras la película promete conectar con audiencias globales al abordar temas de deseo, competencia y búsqueda de identidad.