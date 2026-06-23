Del fútbol a Hollywood: Romeo Beckham protagonizará su primera película

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El segundo hijo de David y Victoria Beckham, Romeo Beckham, interpreta a un rival tenístico en “Forty Love”, su primera actuación y la primera dirección del fotógrafo de moda Pierre‑Ange Carlotti, una cinta que explora amor, competencia y identidad en el mundo del tenis profesional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 02:03 PM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 03:21 PM.