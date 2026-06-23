“Dai Dai” en español: Shakira estrenará tema del Mundial 2026 este 23 de junio

Shakira sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que la versión en español de “Dai Dai”, tema oficial del Mundial de Fútbol 2026, se estrenará el martes 23 de junio. El anuncio se dio en una entrevista exclusiva para Telemundo durante el partido Argentina‑Austria, jugado el lunes 22 de junio en el Estadio Dallas, EE. UU.
Según la artista, el lanzamiento coincidirá con el inicio del encuentro Colombia‑República Democrática del Congo, programado para las 19:00 hrs (hora del centro de México) en el Estadio Guadalajara. Aunque no se reveló la hora exacta del estreno, se espera que la canción se active simultáneamente con el pitido inicial del partido.
La canción probablemente estará disponible en los canales oficiales de Shakira, como su canal de YouTube, Spotify y sus redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook).
El anuncio se viralizó en redes sociales, generando una respuesta mayoritariamente positiva. Fans expresaron su entusiasmo: “Orgullo colombiano, nos va encantar la canción en español” y “La artista colombiana más importante, ¡mucho honor!”.
Durante el partido Argentina‑Austria, Shakira asistió acompañada de sus hijos Milan y Sasha, quienes fueron captados en un palco del estadio. Tras el encuentro, la cantante publicó una historia en Instagram dirigida a Lionel Messi, con el mensaje “AC”.
En los comentarios surgieron polémicas, entre ellas la participación de Shakibecca, imitadora venezolana de Shakira, quien recibió críticas de los seguidores por su intensidad.
Con este lanzamiento, Shakira se consolida como una de las voces más representativas del evento deportivo más grande del planeta, ofreciendo a los aficionados una versión en español que celebra la pasión futbolera de América Latina.