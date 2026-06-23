“Dai Dai” en español: Shakira estrenará tema del Mundial 2026 este 23 de junio

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La cantante colombiana estrenará la canción oficial del Mundial 2026, “Dai Dai”, en español el 23 de junio a las 19:00 hrs (CDMX) en el partido Colombia‑República Democrática del Congo, con disponibilidad en sus canales digitales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 09:03 AM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 09:17 AM.