Polémica por Ymay: Tania Rincón afirma que sus palabras fueron malinterpretadas

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La conductora Tania Ríncon respaldó al analista deportivo Mauricio Ymay, quien fue duramente cuestionado por sugerir el uso de fuerza contra manifestaciones de la CNTE y las Madres Buscadoras, argumentando que sus palabras se dirigían a grupos de disturbios y no a organizaciones legítimas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/06/2026 09:08 AM.
En Espectáculos y editada el 23/06/2026 09:37 AM.