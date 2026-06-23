Polémica por Ymay: Tania Rincón afirma que sus palabras fueron malinterpretadas

En medio de la polémica que envuelve al analista deportivo Mauricio Ymay, la presentadora Tania Ríncon salió a su defensa durante una rueda de prensa, señalando que sus comentarios fueron malinterpretados y que no estaban dirigidos a colectivos como la CNTE o las Madres Buscadoras.
Ríncon explicó que cualquier persona que se desempeñe frente a cámaras y micrófonos está expuesta a cometer errores y que, en este caso, Ymay buscaba referirse a los grupos que provocan disturbios durante movilizaciones, no a organizaciones que persiguen demandas sociales legítimas.
“Todos, estando frente a un micrófono y una cámara, estamos sujetos a equivocarnos. Somos humanos y a veces la información no está clara”, afirmó la conductora.
La presentadora añadió que, según su percepción, Ymay ya había aclarado su postura mediante un comunicado de prensa y mostraba arrepentimiento por la controversia generada.
“Él no quiso lastimar a nadie ni incitar a la violencia; su intención era señalar a los grupos de choque que desvían la atención de protestas justas”, puntualizó Ríncon.
Ymay había sugerido en un podcast el uso de balas de goma, tanquetas y agua a presión para evitar bloqueos durante el Mundial 2026, lo que desencadenó una fuerte reacción en redes sociales y una serie de disculpas públicas por parte del analista.
La defensa de Tania Ríncon llega en un contexto de creciente tensión entre autoridades, medios y movimientos sociales, y plantea nuevamente el debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad de los comunicadores en temas de seguridad pública.