Aline Hernández pide difundir imágenes de Sergio Andrade, acusado de abuso

La escritora y conductora Aline Hernández, exesposa del productor musical Sergio Andrade, respondió de forma enérgica a la filtración de fotografías actuales del acusado, publicadas en sus redes sociales el pasado viernes.
En una historia de Instagram, Hernández compartió las imágenes acompañadas del mensaje: “Así luce hoy nuestro abusador Sergio Andrade. Ayúdanos a encontrar a este p*d. Difunde, comparte #verdadyjusticia”. Asimismo, añadió: “Disculpen las molestias que estas imágenes le ocasionan… pero este p*d y abusador así luce hoy. Compartan y difundan para dar con él. El mejor regalo que le puedes dar a tu abusador es el silencio”.
La conductora reforzó su llamado a la acción con los hashtags #callarnoesopción, #sergioandrade, #sebusca, #depredador y #verdadyjusticia, instando a la audiencia a evitar el silencio y a colaborar con la búsqueda del productor, quien sigue prófugo tras ser señalado por múltiples casos de abuso sexual en el llamado “Clan Trevi‑Andrade”.
La filtración de las fotos se originó en la cuenta de Instagram de Antonia Andrade, hija del productor, quien confirmó la autenticidad de las imágenes y explicó que su objetivo era evitar que más personas fueran engañadas o puestas en riesgo por su padre. Antonia solicitó que cualquier información sobre el paradero de Sergio Andrade sea reportada a las autoridades.
La publicación de las imágenes generó una oleada de reacciones en redes sociales, reavivando el debate sobre la necesidad de justicia para las víctimas y la urgencia de localizar al productor, quien ha sido objeto de órdenes de aprehensión internacionales.
Desde la oficina de la conductora, se reiteró el compromiso de seguir apoyando a las víctimas y de utilizar los medios de comunicación como herramienta para visibilizar los casos de abuso y presionar a las autoridades a actuar.