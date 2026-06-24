Aline Hernández pide difundir imágenes de Sergio Andrade, acusado de abuso

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La exesposa y conductora Aline Hernández reaccionó en Instagram a la difusión de imágenes recientes de Sergio Andrade, exigiendo justicia, pidiendo su localización y llamando a la ciudadanía a no guardar silencio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 09:51 AM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 11:20 AM.