El Atlante de la Primera División de México anunció, a través de sus redes sociales, la incorporación del Pato Merlín como su nueva "adquisición" para el Apertura 2026. La mascota, que se viralizó en las calles de la Ciudad de México y en plataformas digitales durante el Mundial 2026, apareció vestida con la camiseta azulgrana del conjunto atlantista, sustituyendo los colores de la Selección Mexicana.
En el video de presentación, el Pato Merlín posó junto al portero Óscar Jiménez, recién incorporado al plantel, y estuvo acompañado por su familia, que también participó de la convivencia en las instalaciones del club. El mensaje oficial del Atlante resaltó: "Superamos a la IA. Si el Pato Merlín representa a México, el Pato Merlín es del Equipo del Pueblo. ¡Bienvenido al Atlante FC!"
El fenómeno del Pato Merlín comenzó a principios del Mundial 2026, cuando imágenes y videos del ave circularon masivamente en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo reconocible entre aficionados y usuarios de internet. Ante la creciente popularidad, la familia de Carla Ivette Gómez inició trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para proteger legalmente el nombre y la imagen del personaje.
El 24 de junio de 2026, el IMPI descartó una disputa por la marca del Pato Merlín, confirmando que los derechos siguen en manos de la familia Gómez. Vidal Llerenas Morales, director general del instituto, declaró en redes sociales que "es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca". La cuenta oficial del IMPI replicó el mensaje, reforzando la posición institucional.
La decisión del IMPI llega después de que varios particulares intentaran registrar expresiones vinculadas al Pato Merlín para usos comerciales, lo que generó preocupación entre seguidores y llevó a la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a calificar como "abuso" cualquier intento de apropiarse de la imagen del personaje.
Con el respaldo del IMPI y la aceptación del Atlante, el Pato Merlín se consolida como una figura emblemática del fútbol mexicano, combinando su popularidad digital con una presencia oficial en el deporte profesional.