Atlante ficha al “Pato Merlín” como refuerzo viral del Apertura 2026 tras su fama en el Mundial 2026

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El club Atlante presentó oficialmente al Pato Merlín, la mascota no oficial que se volvió viral durante el Mundial 2026, como su nuevo fichaje para la temporada Apertura 2026. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confirmó que los derechos de la imagen pertenecen a la familia de Carla Ivette Gómez, desechando intentos de terceros de apropiarse del personaje.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 05:10 PM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 03:53 PM.