“Insoportable”: productores de La Más Draga lanzan dura crítica a Bellakath

En el podcast Niñas Bien, los productores de La Más Draga, Carlo Villarreal y Bruno Álvarez, manifestaron que la presencia de Bellakath, intérprete de “Gatita”, resultó “insoportable” y la describieron como un “dolor de cabeza”. Según sus declaraciones, la cantante habría impuesto exigencias que se reflejaron en el cuarto capítulo de la séptima temporada del reality.
Villarreal no precisó los incidentes concretos, pero comparó el comportamiento de Bellakath con el de otras artistas como Belinda y Kenia Os, a quienes calificó de “mucho más relajadas”. La crítica surgió poco después de que el bailarín Cruz Ayón, quien trabajó con la cantante, la acusara de prepotencia y arrogancia en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram.
La controversia se da en el contexto del arranque de Solo la Más 2, la segunda temporada del concurso All‑Stars que debutó el 16 de junio de 2026 en YouTube, bajo la conducción de Galilea Montijo. La temporada, que contará con ocho episodios, ofrece un premio de 1 000 000 de pesos a la ganadora, cuya gran final está programada para el 15 de agosto de 2026.
El elenco de la nueva edición incluye a drag queens de temporadas anteriores, como Peke Balderas, Regina Bronx, Miss Raga Diamante, Hidden Mistake, La Kyliezz, Deseos Fab, Juana Guadalupe, Lupita Kushh y Mista Boo. La producción ha promocionado la temporada con la frase: “Nueve son los niveles del Inframundo y desde el Mictlán se abre el portal que transporta de regreso a nuestras queridas y afamadas FEMINOSAS para luchar en la competencia más épica de México y Latinoamérica”.
Mientras tanto, la polémica alrededor de Bellakath sigue alimentando el debate en redes sociales, donde usuarios y medios analizan el impacto de sus actitudes en la dinámica del programa y en la percepción del público sobre los artistas invitados.