“Insoportable”: productores de La Más Draga lanzan dura crítica a Bellakath

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Los productores Carlo Villarreal y Bruno Álvarez describieron a la cantante Bellakath como “insoportable” tras su participación como invitada en la séptima temporada de La Más Draga, señalando que sus exigencias quedaron reflejadas en el cuarto capítulo del programa. La polémica se produce en medio del estreno de la segunda temporada de Solo la Más 2, cuyo premio alcanza un millón de pesos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 08:20 AM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 08:23 AM.