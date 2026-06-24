Dani Flow arremete contra Ángela Aguilar y Nodal: 'Nunca debió dejar a Cazzu', dice en TV

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El reguetonero mexicano Dani Flow, conocido como el “Rey del Morbo”, lanzó duras críticas contra Ángela Aguilar y recomendó a Christian Nodal no iniciar una relación poliamorosa con ella. El intercambio se dio en el programa “¡Siéntanse quien pueda!” y reavivó la polémica sobre la vida sentimental del artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 03:16 PM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 03:11 PM.