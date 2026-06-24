Dani Flow arremete contra Ángela Aguilar y Nodal: 'Nunca debió dejar a Cazzu', dice en TV

Dani Flow, el reguetonero que se ha ganado el apodo de “Rey del Morbo”, no escatimó palabras al referirse a Ángela Aguilar durante su participación en el programa “¡Siéntanse quien pueda!”. Al ser interrogado sobre la posible relación poliamorosa entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y la ex‑pareja del cantante, Cazzu, el artista descartó rotundamente la idea y aconsejó a Nodal que nunca debió haber dejado a la argentina.
El rapero continuó su arremetida contra la hija de Pepe Aguilar, declarando que Ángela “no le genera simpatía” y recordando la frase viral que lo hizo famoso: “dije novia, no infierno”. Estas declaraciones se suman a anteriores críticas del cantante hacia la esposa de Nodal, evidenciando una postura hostil y reiterada.
Para comprender la autoridad con la que Dani Flow se pronunció, es necesario repasar su propia vida sentimental. Durante años mantuvo una relación poliamorosa con su esposa Jocelyne Lino y su novia Valeria Zepeda, describiéndola como “muy normal”. En febrero de 2025 contrajo matrimonio con Jocelyne; al día siguiente, Valeria anunció su salida de la relación, aunque en mayo del mismo año surgieron indicios de una posible reconciliación tras publicar fotos juntas en Valle de Bravo.
El episodio ha generado reacciones encontradas entre los seguidores de la música regional y urbana, y reaviva el debate sobre la exposición pública de la vida amorosa de los artistas. Mientras tanto, tanto Dani Flow como Ángela Aguilar continúan con sus proyectos musicales, aunque bajo la sombra de la controversia.