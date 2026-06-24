Hijo de Christina Ricci rompe el silencio y cambia el rumbo del caso contra su madre

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James Heerdegen solicitó una audiencia de emergencia alegando que Christina Ricci bebió alcohol durante un vuelo a Canadá con su hijo Freddie, de 11 años. El tribunal rechazó la petición, selló los registros y mantuvo el acuerdo de custodia vigente, mientras el caso se inserta en un proceso judicial que arranca en 2020.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 01:37 PM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 01:50 PM.