Elaine Haro regresa a La Casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

La cadena TelevisaUnivision reveló este lunes que Elaine Haro, ex‑habitante del reality, será la intérprete del tema musical oficial de la cuarta edición de La Casa de los Famosos México. Un video publicado en las cuentas oficiales del programa muestra a la artista en un estudio de grabación, acompañado del mensaje: “@elaineharomusic está preparando EL TEMA MUSICAL de la temporada. ¡El estudio está ardiendo!”.
En sus historias de Instagram, Haro comentó: “Les va a encantar lo que les estoy grabando”, insinuando que la sorpresa será mayor cuando se revele la canción completa. Con esta participación, la cantante regresa al formato de manera simbólica, aportando su voz a la identidad sonora que acompañará a los nuevos concursantes.
El anuncio llega en medio de una creciente expectativa sobre la lista de participantes de la temporada, cuyo estreno está programado entre finales de julio y principios de agosto. Aunque varias cuentas de espectáculos han filtrado nombres potenciales, la producción aún no ha confirmado oficialmente a ningún participante. Entre los rumores, se mencionó a Lupita Villalobos, quien fue vista cerca de las instalaciones, pero ella desmintió su participación.
Además, se confirmó que los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice continuarán al frente del programa, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff asumirán roles en las galas previas y posteriores. Pablo Chagra, productor del reality, indicó que los videos promocionales ya están en proceso y que los contratos de conductores y participantes han sido firmados.
Elaine Haro inició su carrera en la infancia, participando en programas y telenovelas juveniles, y más tarde incursionó en la música pop, lanzando varios sencillos que le valieron una sólida base de seguidores en redes sociales. Su paso por la casa en la edición anterior le permitió mostrar una faceta más personal, incrementando su popularidad. Ahora, su regreso como voz del tema oficial busca capitalizar esa conexión con la audiencia y aportar un valor añadido al formato.
La elección de Haro responde tanto a su trayectoria artística como al impacto que tuvo su participación anterior, consolidándose como una pieza clave para la promoción y el reconocimiento de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.