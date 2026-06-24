Elaine Haro regresa a La Casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

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La producción de La Casa de los Famosos México 4 anunció que la actriz y cantante Elaine Haro será la voz del tema musical oficial de la nueva temporada. El anuncio, difundido mediante un video en redes sociales, confirma su regreso al programa, aunque no como concursante, sino como intérprete de la canción que identificará a los próximos participantes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 06:02 PM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 04:45 PM.