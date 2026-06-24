La familia de Whitney Houston rompe el silencio y confronta declaraciones de Oprah

La familia de Whitney Houston rechazó públicamente las declaraciones de Oprah Winfrey, quien afirmó que la fallecida cantante había recaído en el consumo de drogas al caerse del escenario durante una aparición en The Oprah Winfrey Show. Pat Houston, cuñada de la artista y directora del estate, emitió un comunicado en Instagram donde aclaró que la caída ocurrió durante una prueba de sonido, atribuida a la oscuridad del área y a la falta de familiaridad de Whitney con el escenario, y que no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia.
En el mismo mensaje, Pat Houston reconoció la larga batalla de Whitney contra las adicciones, pero sostuvo que “es inexacto e injusto asociar esa lucha a cada actuación o a cada capítulo de su vida”. Añadió que el desempeño de la cantante siempre estuvo basado en disciplina, talento y compromiso, no en supuestos prejuicios.
Las afirmaciones de Oprah surgieron durante el festival Cannes Lions, donde la conductora recibió el premio LionHeart y recordó que, en una de sus entrevistas con Whitney, la cantante confesó haber consumido drogas de forma cotidiana desde mediados de los años noventa. Oprah aseguró que, en la ocasión de la caída, le pidió a la audiencia que no difundiera las imágenes para evitar “destruir” la vida de la artista.
Whitney Houston había participado en The Oprah Winfrey Show en 1998, 1999 y 2009, siendo la última entrevista una de sus últimas apariciones públicas antes de su fallecimiento en 2012. A lo largo de su carrera, la cantante admitió haber ingresado a rehabilitación en varias oportunidades, aunque nunca logró una sobriedad permanente.
El estate de Whitney Houston reiteró que la memoria de la artista debe honrarse con la verdad y no con mitos, exigiendo respeto a su legado y a su familia.