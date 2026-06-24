La familia de Whitney Houston rompe el silencio y confronta declaraciones de Oprah

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Pat Houston, directora del estate de la cantante, negó que Whitney estuviera bajo los efectos de sustancias cuando se cayó durante una prueba de sonido, calificando la versión de Oprah como inexacta y defendiendo su legado artístico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 02:35 PM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 02:08 PM.