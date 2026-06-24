Cortan rumores: Galilea Montijo no exigió trato de diva, aseguran productores

En una rueda de prensa celebrada el pasado lunes, los productores del programa “Solo la más 2”, Bruno Olvéz y Carlo Villarreal, desmintieron los rumores que circulaban en redes sociales sobre supuestas exigencias de la presentadora Galilea Montijo para integrarse al reality de La más draga.
Según los productores, la invitación a Montijo se realizó de manera improvisada cuando el diseñador Alfonso Waithsman, amigo cercano de Villarreal, le propuso participar. "Fue un día rapidísimo; estábamos con Alfonso y, sin pensarlo mucho, Galilea aceptó el proyecto", declaró Villarreal.
Los rumores surgieron después de que el periodista Gabo Cuevas, en el programa "Dulce y picosito", afirmara que Montijo habría pedido ser la única figura en los materiales promocionales y haber exigido un trato de "diva". Olvéz y Villarreal negaron rotundamente esas afirmaciones, explicando que la presencia de Montijo en los videos promocionales se debió exclusivamente a la escasa disponibilidad de tiempo para grabar, ya que la conductora solo participó en el primer episodio del programa.
"No cobró mucho, pero sí pidió trato de diva, no sé si ella, pero sí su agencia", citó Cuevas. Los productores respondieron que "no hubo ninguna condición especial; la única limitación fue la agenda apretada de Galilea, por lo que se optó por grabar los promocionales con ella sola".
La aclaración llega en medio de especulaciones sobre la posible salida de Montijo de "La casa de los famosos México" y su regreso a la pantalla como conductora de "Solo la más 2". Analu Salazar, productora del reality, comentó que "le dijeron a Galilea que hace lo que quiere", pero subrayó que la decisión final fue consensuada y sin presiones.
Con la información proporcionada por los responsables de la producción, se cierra la polémica sobre supuestas exigencias de la presentadora, quien continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana.