Cortan rumores: Galilea Montijo no exigió trato de diva, aseguran productores

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Los productores Bruno Olvéz y Carlo Villarreal aclararon que la participación de Galilea Montijo en el reality “Solo la más 2” fue de último momento y sin condiciones especiales. Negaron que la conductora haya impuesto un trato de diva y explicaron que su presencia en los promocionales se debió a limitaciones de tiempo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 01:45 PM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 12:28 PM.