¿Quién es dueño de El Pato Merlín? La polémica ya está en el IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que está analizando más de una solicitud de registro de marca vinculada a El Pato Merlín, la mascota que se convirtió en emblema popular durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La aclaración llega en medio de una disputa legal por los derechos de imagen y el uso del nombre del pato. El 22 de junio, tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Karla Ivette Gómez, madre de los dos hijos dueños de Merlín, presentó una solicitud ante el IMPI para obtener la protección de la marca por diez años y anular una petición anterior presentada cinco días antes por David Sides Fuentes, residente de Mérida, Yucatán.
Según el expediente 3643308, la marca y logotipo “El Pato Merlín. El pato de la suerte” fueron registrados por Sides Fuentes para explotar comercialmente un diseño que incluye una playera verde con la imagen de Quetzalcóatl y el Calendario Azteca. Paralelamente, el IMPI tiene en trámite tres solicitudes (3643302, 3643303 y 3643304) a nombre de Rosa María Hernández Flores, de Zapopan, Jalisco, que buscan controlar el uso del personaje en prendas deportivas, artículos varios y servicios de promoción y publicidad.
En su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum reiteró el apoyo del gobierno a la familia Gómez y condenó los intentos de terceros de apropiarse de la imagen del pato, calificándolos de “abuso”. Por su parte, Karla Ivette Gómez agradeció la audiencia con la mandataria y subrayó que, pese a la inesperada atención pública, la familia mantiene los pies en la tierra y solo considerará colaboraciones con empresas mexicanas, como Corporativo Pascual.
De aprobarse la solicitud de la familia, la protección tendría una vigencia de diez años y se limitaría a las clases de productos y servicios especificadas, sin impedir cualquier otro uso del personaje fuera de esos rubros. La medida busca evitar la venta no autorizada de playeras, peluches, publicidad y colaboraciones que no cuenten con el aval de los propietarios.
El Pato Merlín alcanzó la fama el 11 de junio, cuando videos del ave caminando por el Paseo de la Reforma con una playera tricolor y zapatitos se viralizaron en X, TikTok, Facebook e Instagram, convirtiéndose en símbolo espontáneo del triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica.