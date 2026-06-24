¿Quién es dueño de El Pato Merlín? La polémica ya está en el IMPI

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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confirmó que está evaluando varias peticiones de registro de marca relacionadas con El Pato Merlín, mascota que se volvió símbolo del Mundial 2026, mientras se intensifica la controversia entre la familia Gómez y terceros reclamantes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 09:20 AM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 09:45 AM.