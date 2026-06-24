“No me tocó RBD”: Kenia Os divide opiniones en redes sociales

...

En una entrevista con el estilista Aldo Rendón, la cantante y creadora de contenido Kenia Os afirmó que no fue fan de RBD ni de sus integrantes, generando una fuerte reacción de los seguidores del grupo. Los internautas la acusan de desconocer el legado de la banda y defienden la influencia de Anahí, Dulce María y Maite Perroni en la música pop en español.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 10:38 AM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 12:15 PM.