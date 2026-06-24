“No me tocó RBD”: Kenia Os divide opiniones en redes sociales

Durante una entrevista difundida en plataformas digitales, la artista mexicana Kenia Os respondió con franqueza a la pregunta del estilista Aldo Rendón sobre si había sido fan de RBD o de alguna de sus integrantes en su infancia. "No, no me tocó", repitió la joven entre risas, señalando que sus referentes culturales fueron la generación Disney, con figuras como Miley Cyrus, Demi Lovato, Ariana Grande y Selena Gómez.
La declaración provocó una ola de críticas en redes sociales, donde seguidores de RBD la tacharon de "inventada" y "desubicada" por restar importancia a una de las agrupaciones más influyentes del pop latino. Comentarios como "Saliste de YouTube" y "¿Cómo puedes desconocer a Anahí, Dulce y Maite?" se viralizaron, mientras otros usuarios defendieron su derecho a tener otras referencias culturales.
Kenia Os, originaria de Sinaloa, inició su carrera en YouTube como creadora de contenido de estilo de vida y belleza, antes de lanzar sencillos musicales en 2018 que la posicionaron en el circuito del pop urbano latino. Su ascenso se sustentó en colaboraciones con otros creadores digitales y una presencia constante en Instagram y TikTok, convirtiéndola en un referente de la generación Z.
El contraste con RBD es evidente. Anahí, Dulce María y Maite Perroni formaron parte del fenómeno surgido de la telenovela "Rebelde" (2004), alcanzando cifras récord de ventas, giras internacionales y una base de fans que sigue activa tras la gira de reencuentro anunciada para 2026. El grupo sigue presente en la memoria colectiva, como recordó Aldo Rendón: "Fue gigante, la última gira estuvo en todo".
La polémica pone de relieve la discusión sobre referentes culturales entre distintas generaciones. Mientras la "generación Disney" incorpora nuevos ídolos como Kenia Os, los seguidores de RBD reafirman el peso histórico del grupo en la música pop en español.