“No es cáncer”: Laura Flores rompe el silencio tras delicada operación

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La actriz y cantante Laura Flores informó que fue intervenida de urgencia el 17 de junio para retirar sus implantes mamarios, los cuales su cuerpo rechazó. Aseguró que la operación evitó complicaciones graves, como un posible cáncer, y confirmó que se encuentra estable y sin dolor significativo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 09:19 AM.