Lola Cortés enfrenta a Deseos Fab en Solo la más 2: tensión y advertencias en pleno reality show

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Durante el segundo capítulo de Solo la más 2, la juez Lola Cortés protagonizó un acalorado enfrentamiento con la concursante Deseos Fab, criticando su vestuario y dejando clara que no tiene nada que perder en el reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 04:15 PM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 04:11 PM.