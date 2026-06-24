Lola Cortés enfrenta a Deseos Fab en Solo la más 2: tensión y advertencias en pleno reality show

En el segundo episodio de Solo la más 2, la juez Lola Cortés se vio envuelta en una tensa discusión con la participante Deseos Fab, tras la evaluación del reto principal inspirado en Veracruz. La crítica de Cortés al atuendo, que calificó de “no tradicional” y “inexpresivo”, desencadenó una respuesta mordaz de la concursante, quien le dijo: “Lo que pasa es que me gusta hacerte repelar, Lolita. Que se te derrame la bilis. Y lo logré. Gracias”.
Ante el intercambio, Cortés mantuvo la compostura y recordó su rol como jurado, afirmando que “no tiene nada que perder”. La polémica no ha puesto en riesgo su permanencia en el programa, pero ha avivado el debate en redes sociales, donde usuarios divididos discuten la dureza de sus comentarios.
El incidente se produce en medio de otras controversias relacionadas con la franquicia, como las revelaciones de los productores de La más draga sobre el comportamiento de Galilea Montijo y la reciente polémica entre Lola Cortés y Yuridia. Además, Aldo Rendón, excolaborador de La Academia, intervino en Twitter señalando que “esto es Solo la más, tienes que pensar en grande”.
Deseos Fab había ganado la “estrella arcoíris” en el ‘Chiqui reto’ y estaba celebrando su triunfo cuando surgió la confrontación. Su elección de un traje inspirado en el Baile de las brujas y en la influencer Yeri MUA no convenció a los jueces, especialmente a Cortés, quien consideró que el vestuario no representaba fielmente la tradición veracruzana.
El episodio concluyó sin que la disputa afectara la continuidad de Cortés como jurado, pero dejó en evidencia la tensión que puede generar la combinación de críticas artísticas y personalidades fuertes dentro de los reality shows mexicanos.