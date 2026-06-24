Maite Perroni defiende a su esposo y acusa cobertura “sensacionalista” del caso

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La actriz y cantante Maite Perroni manifestó su apoyo a su esposo, el productor Andrés Tovar, en la controversia civil por derechos de autor contra Imagen Televisión, y denunció la difusión de la causa como un asunto penal en los medios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 11:26 AM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 11:38 AM.