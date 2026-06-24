Maite Perroni defiende a su esposo y acusa cobertura “sensacionalista” del caso

La actriz y cantante Maite Perroni utilizó sus redes sociales para reiterar su respaldo a Andrés Tovar, productor y esposo, en la batalla legal que mantiene contra Imagen Televisión. En un extenso mensaje publicado en Instagram, la artista explicó que el conflicto se origina en una controversia civil relacionada con derechos de autor y pagos pendientes, y criticó que se haya presentado como un caso penal.
Según Perroni, «Durante más de dos años, Andrés buscó una solución justa mediante el diálogo. Al no obtener respuesta, ejerció el derecho que la ley otorga a cualquier ciudadano para acudir ante la autoridad competente, por lo que presentó una demanda por la vía civil contra Imagen Televisión». La actriz subrayó que la denuncia penal por presunto fraude procesal surgió mucho después del inicio del proceso civil y que, de ninguna manera, implica la comisión de un delito.
La cantante también señaló que la reciente vinculación a proceso dictada por un juez de la Ciudad de México fue impugnada por la defensa de su esposo a través de los cauces legales correspondientes. «Después de la vinculación a proceso, el equipo legal de Andrés combatió dicha determinación, pero no significa que se haya cometido un delito», afirmó.
Perroni criticó la cobertura mediática, calificándola de sensacionalista: «Las portadas y titulares que circulan estos días hablan de cuestiones imaginarias, sin ningún sustento». Reconoció la dificultad de enfrentar a una empresa con amplios recursos económicos, pero aseguró que su esposo seguirá defendiendo sus derechos y confía en las instituciones de justicia.
En el mensaje, la actriz añadió que han solicitado la observancia de organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la libertad de creación y el acceso a la justicia. Asimismo, hizo un llamado a los medios y al público a analizar el caso con responsabilidad, evitando conclusiones basadas en especulaciones.
Previo a esta publicación, Maite Perroni concedió una entrevista exclusiva a la revista Quién, donde describió la trayectoria profesional de su esposo y lamentó que una disputa por derechos laborales y de autor haya derivado en una acusación penal. «Es una pena lo que está pasando con Imagen Televisión. ¿En qué momento defender tu trabajo y tus derechos se convierte en un delito?», cuestionó la actriz.
El caso sigue en curso, y tanto Maite Perroni como Andrés Tovar reiteran su compromiso de seguir los cauces legales, confiando en que la verdad y la justicia prevalecerán.