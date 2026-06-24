Mario Casillas vuelve a telenovelas tras tragedias familiares y un intento de asesinato familiar

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El actor de 88 años, Mario Casillas, declara estar listo para volver a la televisión después de vivir la pérdida de su esposa Iliana de la Garza y el atentado contra su nieta Valentina, y menciona la posibilidad de un nuevo proyecto en producción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 04:10 PM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 04:02 PM.