Mario Casillas vuelve a telenovelas tras tragedias familiares y un intento de asesinato familiar

Mario Casillas, actor y guionista de 88 años, confirmó su intención de regresar a las telenovelas mexicanas después de atravesar dos tragedias personales que marcaron los últimos meses de su vida: la muerte de su esposa, la actriz Iliana de la Garza, y el intento de asesinato contra su nieta Valentina.
Durante un encuentro con los medios, el actor confirmó que su salud se mantiene estable y que pronto podría verse en una nueva producción televisiva, aunque aún no se ha revelado el título ni la cadena que lo contratará.
El público espera con expectativa el anuncio oficial del proyecto que marcará el regreso de Casillas a la televisión, una señal de resiliencia y continuidad tras los duros momentos vividos en los últimos meses.