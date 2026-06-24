Morgan Freeman sorprende al mundo con un álbum sinfónico de blues

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El legendario actor de Hollywood, Morgan Freeman, debutó en la música con el álbum “Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience”, una fusión de blues del Delta y orquesta sinfónica, que será presentado en ciudades clave del género.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 03:36 PM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 01:52 PM.