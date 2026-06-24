Morgan Freeman sorprende al mundo con un álbum sinfónico de blues

A sus 89 años, el icónico actor estadounidense Morgan Freeman amplía su legado artístico al lanzar su primer álbum de estudio, Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience. El proyecto, anunciado en sus redes sociales, combina el blues tradicional del Delta de Mississippi con arreglos sinfónicos, y está narrado con la inconfundible voz del actor.
El álbum, que rinde homenaje a la música que marcó su infancia, recorre más de un siglo de historia y cultura afroamericana. Entre sus 15 pistas destacan títulos como “Death Letter Blues”, “Crossroads” y “The Thrill Is Gone”. Freeman no solo interpreta las canciones, sino que también participó en la producción del disco.
Para promocionar el lanzamiento, el actor presentó un adelanto en un bar, interpretando “Death Letter Blues” mientras el público acompañaba el ritmo con instrumentos típicos del género. Según el propio Freeman, el proyecto representa “la historia envuelta en ritmo”, símbolo de resistencia y memoria cultural.
Las presentaciones especiales del álbum se llevarán a cabo en tres ciudades emblemáticas del blues: Houston (7 de agosto), Memphis (26 de septiembre) y Gulfport (17 de octubre). Cada concierto incluirá una experiencia inmersiva que combina la narración de Freeman con la orquesta sinfónica.
Este debut musical recuerda el mensaje de la película de Pixar Soul, que invita a descubrir que nunca es tarde para explorar nuevas pasiones. Con más de cinco décadas de trayectoria cinematográfica, Freeman demuestra que su talento sigue evolucionando, ahora al ritmo del blues.