Wilde rompe el silencio: niega pleito con Florence Pugh y llama “fabricaciones” a los rumores

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En una entrevista exclusiva con The Cut, la directora Olivia Wilde niega rotundamente los rumores de una “screaming match” con Florence Pugh durante el rodaje de *Don’t Worry Darling* (2022), señalando que la controversia fue alimentada por la gestión de crisis de los estudios y no por un conflicto personal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 04:42 PM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 04:30 PM.