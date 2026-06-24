Ritual en “Hoy” para el Tri: danzantes, veladoras y “Ometeo” antes del debut mundialista de México

...

En la emisión matutina del 24 de junio, el programa Hoy invitó a un grupo de danzantes tradicionales para llevar a cabo un ritual de buenas energías a favor del Tricolor antes del partido contra Chequia, generando reacciones entre conductores y espectadores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 04:50 PM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 03:25 PM.