Ritual en “Hoy” para el Tri: danzantes, veladoras y “Ometeo” antes del debut mundialista de México

El programa Hoy sorprendió a su audiencia esta mañana al invitar a un grupo de danzantes tradicionales a su foro para realizar un ritual destinado a enviar buenas vibras a la Selección Mexicana antes del partido inaugural del Grupo A contra Chequia, programado para el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.
Durante la transmisión, los conductores se unieron a la ceremonia encabezada por las bailarinas, quienes, vestidas de blanco, entonaron cantos y gritos como "¡Corazón de guerrero! ¡Corazón de guerrero! Ometeo, Ometeo!" mientras realizaban coreografías simbólicas. Galilea Montijo, una de las presentadoras, mostró las veladoras colocadas en el set para reforzar el acto de buena suerte.
El gesto se dio en un contexto de alta euforia nacional: México será anfitrión del Mundial FIFA 2026, la tercera vez que el país acoge el torneo después de 1970 y 1986. El objetivo del equipo, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre en su tercera etapa al frente, es superar la barrera de los octavos de final, una hazaña que no se logra desde la última vez que México fue sede.
El plantel llega con una combinación de experiencia y juventud. Guillermo Ochoa disputará su sexta Copa del Mundo, mientras que promesas como Gilberto Mora representan la nueva generación que busca dejar huella en el torneo.
El ritual de Hoy generó diversas reacciones entre los conductores y la audiencia, algunos aplaudiendo la iniciativa como una muestra de apoyo popular, mientras que otros cuestionaron la mezcla de espectáculo televisivo con tradiciones culturales.
En cualquier caso, la transmisión logró captar la atención de los televidentes y reforzar la atmósfera de esperanza y energía positiva que rodea al Tricolor en su debut como anfitrión del Mundial 2026.