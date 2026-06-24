Alejandro Fernández dará la serenata más grande del mundo en la Minerva

...

El Potrillo ofrecerá un concierto gratuito el 25 de junio de 2026 en la Glorieta de la Minerva, con la participación de estrellas del regional mexicano y un operativo de movilidad para evitar congestiones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 10:44 AM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 11:02 AM.