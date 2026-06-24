Alejandro Fernández dará la serenata más grande del mundo en la Minerva

Alejandro Fernández, “El Potrillo”, será el protagonista de la serenata más grande del mundo, un concierto gratuito que se celebrará el jueves 25 de junio de 2026 en la emblemática Glorieta de la Minerva. El evento, programado para iniciar a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), contará con la presencia de destacados artistas del regional mexicano, entre ellos Alfredo Olivas, con quien el cantante interpretará su reciente colaboración "Cobijas Ajenas".
El Potrillo recordó su último show en la misma ubicación, realizado hace 19 años, y confesó estar "muy nervioso" ante la magnitud del espectáculo, que se enmarca dentro de las celebraciones del Mundial de Fútbol 2026 y del éxito del concierto de Maná, celebrado el 17 de junio en el mismo recinto.
Las autoridades recomiendan a los visitantes utilizar rutas alternas, como la Avenida Chapultepec y la Calzada Independencia, y aprovechar el transporte público, cuyo recorrido será modificado temporalmente durante el evento. La Secretaría de Transporte de Jalisco ha puesto a disposición mapas actualizados y líneas de autobús reforzadas para facilitar el acceso.
Con esta iniciativa, Alejandro Fernández y las autoridades locales buscan ofrecer una experiencia cultural de gran escala, reforzando el sentido de unidad y celebración en el marco del Mundial de 2026.