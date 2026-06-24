Christopher Meloni recuerda el violento episodio que vivió antes de “La ley y el orden”

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El actor Christopher Meloni recordó una violenta noche trabajando como portero en un bar de Nueva York, donde fue golpeado y estuvo a punto de ser atropellado mientras perseguía a clientes que se escapaban sin pagar. La anécdota, relatada en el pódcast “Thanks Dad”, ilustra los trabajos precarios que realizó antes de alcanzar la fama como el detective Elliot Stabler.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 10:47 AM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 12:05 PM.