Yalitza Aparicio impacta con su transformación física y enciende redes sociales

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La actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía que muestra su nuevo look y un abdomen tonificado, generando miles de comentarios de admiración y propuestas para futuros proyectos de acción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 24/06/2026 09:55 AM.
En Espectáculos y editada el 24/06/2026 10:21 AM.