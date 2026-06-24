Yalitza Aparicio impacta con su transformación física y enciende redes sociales

Yalitza Aparicio, la actriz nominada al Óscar por Roma, volvió a ser el centro de atención en las redes sociales tras publicar una fotografía que revela su reciente transformación física. En la imagen, la mujer de 30 años luce un corte de pelo renovado y un abdomen marcado que ha sido descrito como "de acero" por sus seguidores.
La publicación, realizada la tarde del martes, recibió más de 37,000 reacciones y cientos de comentarios que la elogiaron por su disciplina y belleza. Entre los mensajes más destacados se encuentran: "¡Cuera!", "Se ve sexy y poderosa" y "Ya la queremos en películas de acción".
Este nuevo look llega después de que Yalitza deslumbrara en la Met Gala 2025 y en eventos como el Sundance Film Festival, donde también mostró su estilo renovado. Además, la actriz ha mantenido una agenda activa: fue embajadora de buena voluntad de la UNESCO en el Día de la Tierra, participó en la premiación de El diablo viste a la moda 2 en la Casa Azul y recibió una nominación a Mejor Interpretación Femenina en los Premios Platino por su papel en Cometierra.
Originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, Yalitza ha utilizado su plataforma para promover la cultura indígena y la inclusión. Su presencia en eventos de alto nivel y su creciente influencia en la moda y el activismo la consolidan como una de las figuras mexicanas más relevantes del momento.
Los internautas no solo celebran su aspecto físico, sino que también expresan su deseo de verla protagonizar proyectos de género de acción, señalando que su presencia en la pantalla grande podría abrir nuevas oportunidades para la representación de mujeres latinas en el cine internacional.