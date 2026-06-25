Bellakath responde a los productores de La Más Draga y denuncia explotación de las drag queens

Bellakath reacciona a las críticas de los productores de La Más Draga después de que Carlo Villarreal y Bruno Álvarez, a través del pódcast Niñas Bien, la describieran como “insoportable” y “un dolor de cabeza” por supuestas actitudes problemáticas durante su aparición en el cuarto capítulo de la séptima temporada del programa.
Los productores no detallaron los hechos concretos que motivaron sus comentarios, pero afirmaron que la reggaetonera habría hecho “exigencias” que quedaron plasmadas en el episodio, comparándola con artistas como Belinda y Kenia Os, a quienes calificaron de “mucho más relajadas”.
El 16 de junio de 2026, tras la difusión de esas declaraciones, Bellakath utilizó sus redes sociales para desmentir las acusaciones y lanzar una fuerte denuncia contra la producción del reality. En su mensaje, la cantante sostuvo que las drag queens son “explotadas” por los productores, quienes, según ella, eligen al ganador de antemano y mantienen a las participantes bajo presión constante durante las dos semanas de grabación.
“¿Qué exigencias? ¿Se le pidió eso al programa de La Más Draga? Mejor, neta, deberían dejar de ver ese programa como lo máximo cuando explotan a las dragas dos semanas seguidas grabando ese cochino programa”, escribió Bellakath, añadiendo que el arte drag es “un arte” que el programa solo busca lucrar.
La cantante también aclaró que sus supuestas “exigencias” consistían en requerir cierto tipo de luz y un lente de cámara, y dejó claro que no volverá a participar en el proyecto: “Y si mis ‘exigencias’ son ponerme cierto tipo de luz y un lente de cámara, NO ME LLAMEN”.
La polémica se produce en medio del estreno de la segunda temporada de Solo las más 2 en YouTube, que iniciará el 16 de junio y se extenderá ocho semanas, con su cierre previsto para mediados de agosto.
Mientras tanto, la comunidad drag y los seguidores del reality siguen divididos entre quienes defienden la integridad del programa y quienes respaldan la denuncia de Bellakath sobre la supuesta manipulación y explotación de las participantes.