Bellakath responde a los productores de La Más Draga y denuncia explotación de las drag queens

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Tras ser calificada de “insoportable” y “dolor de cabeza” por los productores de La Más Draga, la cantante Bellakath utilizó sus redes para rechazar las acusaciones y señalar que el reality explota a sus participantes, asegurando que la producción manipula el concurso y humilla a las drag queens.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/06/2026 04:28 PM.
En Espectáculos y editada el 25/06/2026 04:44 PM.