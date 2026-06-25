Burro, el spin‑off de Shrek, llegará a los cines el 30 de junio de 2028

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Universal Pictures y DreamWorks Animation confirmaron el estreno de “Burro”, película centrada en los orígenes del icónico asno de la saga Shrek. La cinta, dirigida por Charlie Bean y codirigida por Matt Flynn, contará con Eddie Murphy retomando la voz del personaje y la incorporación de Zendaya al elenco. El estreno está programado para el 30 de junio de 2028, un año después de Shrek 5.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/06/2026 02:43 PM.
En Espectáculos y editada el 25/06/2026 04:06 PM.