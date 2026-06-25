Burro, el spin‑off de Shrek, llegará a los cines el 30 de junio de 2028

Universal Pictures y DreamWorks Animation anunciaron oficialmente el estreno de “Burro”, el esperado spin‑off del universo de Shrek, para el 30 de junio de 2028. La película se enfocará en los orígenes del popular asno que habla, explorando cómo un burro común se convirtió en el cómico compañero del ogro verde.
El proyecto reunirá al elenco original: Eddie Murphy volverá a dar vida a Burro, mientras que Mike Myers y Cameron Diaz retomarán sus papeles de Shrek y Fiona, respectivamente. Además, la actriz Zendaya se incorpora al reparto, aunque su personaje aún no ha sido revelado.
La dirección estará a cargo de Charlie Bean, conocido por The Lego Batman Movie y la versión de acción real de Lady and the Tramp. La producción será supervisada por Rebecca Huntley, quien ha trabajado en Kung Fu Panda 4 y The Bad Guys. Matt Flynn, artista de historia en varias producciones de DreamWorks, actuará como codirector.
Según declaraciones de Eddie Murphy durante la gira promocional de Beverly Hills Cop: Axel F, la trama incluirá a la esposa dragona de Burro y a sus hijos, mitad dragón y mitad burro, ofreciendo una historia “divertida” y familiar.
El anuncio también reveló que la fecha de estreno, previamente reservada en el calendario de Universal como un lanzamiento sin título asociado a Illumination, será ocupada por esta nueva entrega de DreamWorks. La película llegará un año después del estreno de Shrek 5, programado para el 30 de junio de 2027.
Desde su debut en 2001, la saga de Shrek ha generado alrededor de cuatro mil millones de dólares en taquilla, con la película original recaudando cerca de 500 millones y ganando el primer Óscar a Mejor Película Animada. El universo también incluye dos películas de El gato con botas, que en conjunto suman aproximadamente mil millones de dólares.
Además de los largometrajes, la franquicia se ha expandido a musicales de Broadway, espectáculos en vivo, atracciones en Universal Studios y una amplia gama de productos de consumo.