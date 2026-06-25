Exnovia de Callum Turner lanza indirecta que apunta a su relación con Dua Lipa, aseguran usuarios

Un fragmento del podcast Better Half, presentado por la venezolana Victoria Villarroel y Anastasia Karanikolaou, volvió a viralizarse después de que Dua Lipa compartiera imágenes de su boda con el actor británico Callum Turner. En la grabación, realizada en febrero de 2026, Villarroel narra la historia de un exnovio británico que, según ella, incumplió promesas hechas durante la relación, lo que muchos usuarios interpretan como una indirecta a la unión del actor con la cantante.
Aunque la influencer no menciona nombres, los detalles –la nacionalidad del hombre, la referencia a que nunca saldría con una celebridad ni asistiría a la Gala del Met– coinciden con la vida pública de Callum Turner, quien desde 2024 ha sido visto junto a Dua Lipa en múltiples eventos de moda y alfombras rojas.
Villarroel, conocida por su paso como asistente ejecutiva de Kylie Jenner y por su propio podcast lanzado en 2025, afirmó haber estado presente la noche en que Turner conoció a Lipa en el restaurante The River Café de Londres. Esa declaración coincide con el relato de la cantante, reforzando la teoría de que la crítica está dirigida al actor, quien recientemente ha sido mencionado como candidato a interpretar a James Bond.
Los medios estadounidenses confirman que Villarroel y Turner mantuvieron una breve relación en 2023, antes de que el actor iniciara su noviazgo con Lipa. Ninguno de los dos ha comentado públicamente el tema, pero fueron vistos juntos en varias ocasiones, lo que alimenta la curiosidad del público.
El video se volvió a difundir tras la publicación de las fotografías de la boda en Sicilia, generando un nuevo debate en redes sociales sobre la posible tensión entre la exnovia de Turner y la pareja recién casada.