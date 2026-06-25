Exnovia de Callum Turner lanza indirecta que apunta a su relación con Dua Lipa, aseguran usuarios

...

Un video del podcast Better Half, conducido por Victoria Villarroel, resurgió tras la boda de Dua Lipa y Callum Turner. En él, la creadora de contenido hace referencias que usuarios de redes sociales interpretan como una crítica al actor y a su relación con la cantante.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/06/2026 04:43 PM.
En Espectáculos y editada el 25/06/2026 04:52 PM.