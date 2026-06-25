Muere Jeff Olson, visionario de Star Wars que ayudó a revolucionar los efectos visuales

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Jeff Olson, productor de efectos visuales y pieza clave de Industrial Light & Magic, murió a los 77 años. Su legado incluye la revolución digital en Hollywood y su trabajo en Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/06/2026 08:59 AM.
En Espectáculos y editada el 25/06/2026 09:49 AM.