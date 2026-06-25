Muere Jeff Olson, visionario de Star Wars que ayudó a revolucionar los efectos visuales

El mundo del cine y la comunidad de fanáticos de Star Wars lamentan la muerte de Jeff Olson, quien falleció a los 77 años. El veterano productor de efectos visuales, que formó parte de Industrial Light & Magic (ILM) durante casi 25 años, fue una de las figuras esenciales en la transición de los efectos prácticos a la era digital del CGI.
ILM anunció la noticia a través de sus redes sociales, rindiendo un emotivo homenaje al hombre que, durante más de dos décadas, lideró proyectos que definieron la estética de la saga. Entre sus logros destaca la producción de los efectos visuales de Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999), donde también apareció brevemente como espectador en el palco de Jabba el Hutt durante la carrera de pods.
Olson participó en los documentales From Star Wars to Star Wars: The Story of Industrial Light & Magic y The Beginning: Making Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, donde relató los desafíos técnicos que implicó el regreso de la franquicia. Su trayectoria en ILM (1985‑2009) coincidió con la evolución del cine: de maquetas y animatrónicos a la revolución del CGI, sentando las bases de la magia visual contemporánea.
Además de su aporte a la galaxia de George Lucas, Olson colaboró en otras producciones internacionales de gran renombre, consolidándose como uno de los arquitectos de la estética moderna del cine. Su familia, compuesta por su esposa Kathleen y sus dos hijos, ha solicitado privacidad y ha pedido que los homenajes se canalicen a través del estudio.
La comunidad de seguidores respondió con la icónica frase de la saga: “Que la Fuerza lo acompañe”. Con su partida, Hollywood pierde a un visionario cuya obra seguirá inspirando a generaciones de cineastas y cinéfilos.