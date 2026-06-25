Lionel Richie es hospitalizado tras sentirse mal en pleno concierto y preocupa a sus fans

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El cantante de 77 años abandonó el escenario tras sentirse mareado y fue llevado en ambulancia a un centro médico como medida preventiva. Hasta el momento no hay comunicado oficial sobre su diagnóstico ni se ha confirmado si continuará con la gira junto a Earth, Wind & Fire.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/06/2026 04:30 PM.
En Espectáculos y editada el 25/06/2026 04:34 PM.