Lionel Richie es hospitalizado tras sentirse mal en pleno concierto y preocupa a sus fans

Los seguidores de Lionel Richie se alarmaron este miércoles cuando el ícono de la música pop y soul, de 77 años, tuvo que abandonar el escenario durante su gira conjunta con Earth, Wind & Fire tras experimentar mareos y una sensación de malestar. El artista, que interpretaba varios de sus éxitos ante miles de asistentes, anunció que se sentía “extraño” y decidió detener el espectáculo. Tras una breve pausa intentó retomar la presentación, sentándose al piano para cantar “Three Times a Lady”, pero la incomodidad persistió y el concierto fue interrumpido definitivamente.
Horas después, el portal de noticias TMZ confirmó que Richie fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano para recibir atención médica. Según la información disponible, la decisión fue tomada como medida preventiva para descartar complicaciones mayores; no se han reportado indicios de una condición grave, aunque la falta de un comunicado oficial del artista o su equipo ha generado especulaciones entre los medios y el público.
El incidente ocurrió durante el arranque de la gira de 26 fechas que recorre distintas ciudades de Estados Unidos. La próxima presentación está programada para el viernes en Chicago, pero aún no se ha confirmado si Richie podrá presentarse o si la gira será reprogramada o cancelada.
Richie, conocido por su trayectoria desde los Commodores hasta su exitosa carrera solista con éxitos como “Easy”, “Three Times a Lady” y “All Night Long”, ha sido una figura influyente en la música desde la década de 1970. Su salud ha sido tema de preocupación tras este episodio, aunque los detalles médicos siguen bajo reserva.
Se espera que el equipo del cantante emita un comunicado oficial en los próximos días para aclarar el estado de salud del artista y el futuro de la gira.