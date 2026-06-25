Madonna deslumbra en París junto a Charli XCX y revive la era dance en la Fashion Week

Madonna, la legendaria artista de 67 años, volvió a ser el centro de atención durante la Semana de la Moda de París al salir del Hotel Ritz con un minivestido azul de tela translúcida que dejaba al descubierto que no llevaba sujetador. El look, completado con botas altas plateadas, una chaqueta del mismo material, guantes sin dedos y gafas de sol, fue capturado por el Daily Mail y difundido en redes sociales.
La cantante acompañó a la joven estrella británica Charli XCX, de 33 años, en varios compromisos parisinos. Ambas coincidieron en la salida del Ritz y en la primera fila del desfile masculino de Saint Laurent, donde fumaron cigarrillos largos mientras posaban para la prensa. En ese evento, Madonna lució un minivestido rojo de encaje y tacones bicolores, mientras Charli XCX optó por un vestido rojo con encaje, medias negras y tacones de punta estilizada.
Tras el desfile, las dos artistas asistieron a una fiesta posterior, donde bailaron al ritmo de "Hung Up" y "Thief Of Hearts", temas emblemáticos de Madonna. A pesar de rumores de tensión surgidos por la letra del sencillo "Rock Music" de Charli XCX, la interacción en París fue cordial; ambas se saludaron con un beso en la mejilla y compartieron varios momentos públicos sin indicios de conflicto.
Madonna respondió a la polémica en Instagram con la frase: "If your dance floor feels dead, maybe you’re playing the wrong music" ("Si tu pista de baile se siente muerta, quizá estás poniendo la música equivocada"). Charli XCX, por su parte, aclaró a Rolling Stone que la canción refleja su experiencia personal y su interés por la evolución de la música electrónica.
En paralelo, la artista estadounidense se prepara para lanzar su próximo álbum, Confessions on a Dancefloor: Part II, programado para el 3 de julio, una obra que retoma sus raíces en la música dance.