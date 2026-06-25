Madonna deslumbra en París junto a Charli XCX y revive la era dance en la Fashion Week

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La icónica cantante estadounidense apareció en la capital francesa sin sujetador, luciendo un minivestido azul translúcido y botas metálicas, mientras acompañaba a Charli XCX en varios eventos de la Semana de la Moda.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/06/2026 10:38 AM.
En Espectáculos y editada el 25/06/2026 10:48 AM.