Ricardo Montaner envía emotivo mensaje tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela

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El cantante venezolano-argentino Ricardo Montaner expresó su solidaridad en X después de los dos fuertes temblores que sacudieron Venezuela el miércoles, mientras el país declara estado de emergencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/06/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 25/06/2026 10:30 AM.