Ricardo Montaner envía emotivo mensaje tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en Venezuela

Este miércoles, Venezuela se vio azotada por dos sismos de gran intensidad, uno de magnitud 7.2 y otro de 7.5, cuyo epicentro se ubicó cerca de Morón, en el estado de Carabobo. El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) confirmó los eventos, que provocaron daños estructurales, cortes de energía y pánico en Caracas y otras regiones.
Ante la magnitud del desastre, el gobierno venezolano decretó estado de emergencia y movilizó recursos para atender a los heridos y a la población afectada. En medio de la crisis, diversas personalidades públicas y artistas mostraron su apoyo a través de redes sociales.
Entre ellos, el reconocido cantautor Ricardo Montaner, nacido en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, pero criado y vinculado culturalmente a Venezuela, publicó en su cuenta oficial de X (Twitter) un breve pero sentido mensaje: "Dios mío Venezuela… Padre protege a tu pueblo… #Venezuela". La publicación, acompañada de una foto del artista, generó una rápida oleada de reacciones y replicaciones por parte de sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una muestra de solidaridad y esperanza para los damnificados.
Montaner, conocido por éxitos como "Déjame Llorar" y "Me Va a Extrañar", ha mantenido a lo largo de su carrera una estrecha relación con el público venezolano, al que considera su hogar adoptivo. Su intervención en redes se suma a la cadena de mensajes de apoyo que circulan en la plataforma, reforzando la unidad y el llamado a la oración por la recuperación del país.
Las autoridades continúan evaluando los daños y trabajando en la restitución de los servicios básicos, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la situación humanitaria en Venezuela.